Faxineiro encontra R$ 260 mil e ganha recompensa inusitada ao devolver

Um homem que trabalha como faxineiro em uma empresa de televisão em Melbourne, na Austrália, achou que estava vivenciando uma "pegadinha" após encontrar R$ 260 mil enquanto limpava um dos banheiros do local.

Percebendo que a enorme quantia era verdadeira e pensando em fazer o correto, o homem, identificado como Chamindu Amarsinghe, avisou seu supervisor e entregou todo o dinheiro para a polícia. Ele apenas não imaginava que três anos depois receberia uma recompensa inusitada.

"Eu apenas pensei: 'Esse dinheiro não é meu, então não posso ficar com ele. Não sei o que diabos esse dinheiro está fazendo aqui'", relatou Chamindu.

A polícia local não conseguiu encontrar o dono do montante. De acordo com as investigações iniciais, o valor teria sido roubado por um homem chamado Emerald Nguyen. No entanto, as acusações foram retiradas após um relatório médico apontar que Emerald estaria drogado e, por isso, não conseguiu informar a origem do dinheiro.





Recompensa

Após três anos sem conseguir identificar e localizar o dono dos R$ 260 mil, as autoridades resolveram doar grande parte do dinheiro para Chamindu Amarsinghe como forma de recompensa pela boa ação.

O restante do valor foi enviado para o Estado. "Não há razão para que tal honestidade não seja recompensada", afirmaram as autoridades.





Informações do jornal internacional The Sun.

