Favorito da final da Champions League - Manchester City

Na final da Liga dos Campeões, no dia 29 de maio, jogarão duas equipes inglesas: o londrino Chelsea e o Manchester City, da cidade de mesmo nome. Confronto entre o oligarca russo Abramovich e um grupo de bilionários árabes.

13 anos depois (quando adquiriram o clube), Mancity finalmente chegou à final do evento principal. Além disso, a equipe de Pep Guardiola parece uma das favoritas dele. Além disso, os “habitantes da cidade” (como é chamada a equipe) venceram o campeonato da Premier League inglesa antes do previsto e podem se preparar com tranquilidade.

E para o mentor catalão, que conquistou o cobiçado e mais prestigioso troféu do clube europeu com o Barcelona há mais de dez anos, esta é a última chance de provar que tem sucesso fora de sua terra natal. Afinal, depois de seu Barcelona natal, ele treinou o Bayern de Munique por três anos, mas além dos títulos nacionais, ele não poderia levar o topo europeu, todas as vezes perdendo nas semifinais para times espanhóis! Incluindo Barcelona. Ele está trabalhando em Manchester pelo quinto ano, levou nas ilhas, tudo o que é possível. Mas os donos querem ter em sua coleção o principal troféu da Europa.

No caso do Chelsea, a equipe segue lutando no campeonato nacional pela primeira colocação que deve qualificá-la para a Champions Line da próxima temporada, e ao longo do caminho perdeu para o Leicester na final da FA Cup com um placar de 0: 1. Mas o treinador alemão dos "aristocratas" - Thomas Tuchel tem experiência de trabalho com os principais clubes da Europa e sempre foi famoso por sua delicada estrutura de jogo. Nas semifinais, o Chelsea sob sua liderança venceu com confiança o Real Madrid.

Esta é a segunda final em inglês dos últimos três anos. Em 1º de junho de 2019, o Liverpool da cidade de mesmo nome e o London Tottenham se conheceram. Em seguida, o troféu principal foi levado por um time da cidade dos "The Beatles".

E antes disso, duas seleções inglesas jogaram em 2008. E isso aconteceu em Moscou, em Luzhniki. E também o Chelsea de Abramovich jogou contra o clube de Manchester! Apenas em rivais os londrinos tiveram os inimigos jurados do City - o Manchester United. E ao contrário dos adversários árabes, Roman Abramovich, como dono do clube, já participou por duas vezes das principais finais e uma vez em 2012.

Devido ao fato de o regime de restrições estritas ter sido prorrogado na Turquia em 17 de maio, a final, portanto, que estava planejada em Istambul, agora será realizada terá lugar no Porto, no estádio do Dragau, relata tnonline.uol.com.br.

E Portugal resgata a UEFA novamente ao receber o principal jogo da Liga dos Campeões. Também foi transferido de Istambul para Lisboa no ano passado. E como Portugal pertence à categoria de países "verdes", então seis mil adeptos de cada equipa inglesa poderão ir ao Porto. Afinal, realizar tal jogo com os espectadores era um dos principais desejos e condições da UEFA.

Além disso, a Europa está gradualmente voltando à vida normal. E no futebol, nos campeonatos espanhol e inglês, os torcedores estão voltando gradativamente. A final da FA Cup em Wembley já passou com eles.

E agora que a situação foi resolvida e os fãs do Reino Unido poderão vir para a final, a emoção aumentou. De acordo com o DailyMail, os bilhetes para Portugal de Londres e Manchester dispararam de preço na semana passada de £ 100 para £ 565!

“A Champions League é um torneio muito especial! - Sean Wright-Phillips, ex-jogador da Inglaterra e atacante do Mancity e do Chelsea, disse em umaentrevista ao British Gambler. - Todo jogador de futebol sonha em jogar nesta competição! E já nas finais - isso geralmente é um milagre! Tive essa oportunidade, mas, infelizmente, me lesionei e em Moscou, em 2008, nunca joguei pelo Chelsea. Mas o Mansiti está mais perto de mim, joguei mais tempo lá e o jogo do time me atrai. Todos esperam que este clube finalmente ganhe o evento principal. Minha previsão de que o Manchester vai ganhar - 3: 1