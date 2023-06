Fatalidade: pilar cai e mata menina de 4 anos que balançava em rede

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma menina de 4 anos morreu depois de ser atingida por um pilar enquanto balançava em uma rede, na região central de União do Sul, no Mato Grosso. A fatalidade foi registrada na última quarta-feira (31). A peça de concreto atingiu a vítima, identificada como Maria Luiza Lopes Hupp, na cabeça.

continua após publicidade

O acidente ocorreu, segundo as informações da Polícia Civil, quando a criança estava balançando na rede. O pilar que sustentava a estrutura despencou sobre ela.

Maria foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Adolescente morre após escorregar em cachoeira e bater a cabeça; vídeo

Ainda não se sabe o motivo da queda do pilar. O caso foi registrado pela polícia como morte acidental.





continua após publicidade

Outra ocorrência

Menino de 7 anos morre ao cair de playground dentro de escola

Um acidente ocorrido na tarde dessa quinta-feira (1º) em uma escola municipal de Capão Bonito, em São Paulo, terminou com a morte de um menino, de 7 anos. A vítima, identificada como André Juliano, sofreu uma queda no momento em que brincava no playground que fica instalado na instituição de ensino. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil (PC).

De acordo com as informações das autoridades, o aluno sofreu uma fratura no pescoço por conta da queda. Equipes de socorro foram acionadas pelos funcionários da Escola Jornalista José Carlos Tallarico, porém, quando os socorristas chegaram, nada pôde ser feito.

Para ler a matéria completa, clique aqui.

Siga o TNOnline no Google News