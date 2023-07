Fatalidade: jornalista morre aos 29 anos após queda de skate

A jornalista Camila Holanda morreu nesta segunda-feira (10), aos 29 anos de idade, após sofrer uma queda de skate e passar uma semana internada no Hospital de Base do Distrito Federal. A jovem trabalhava na Secretaria de Saúde desde abril de 2021, quando foi nomeada em concurso.

De acordo com familiares e amigos, Camila teria sofrido o acidente no último dia 2 de julho. Ela andava com o skate no Parque da Cidade, quando atingiu um bolsão de areia, que fez com que as rodinhas travessem. A jornalista caiu batendo a cabeça no chão. Ela estaria sem capacete de proteção.

Segundo o portal de notícias Metrópoles, foram feitos dois teste que constataram, nesta segunda-feira (10), a morte cerebral de Camila Holanda.

Camila nasceu em Fortaleza, no Ceará, era graduada e mestre pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Em Brasília, ela também trabalhou como consultora de relacionamento do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP).

