Fatalidade! Adolescente de 13 anos morre ao se engasgar com carne

Após 45 minutos de tentativas de reanimações, o médico do Samu confirmou a morte do adolescente.

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Corpo de Bombeiros de Trindade, Região Metropolitana de Goiânia, Goiás, registrou a morte de um adolescente de 13 anos nessa quinta-feira (24). De acordo com a corporação, a vítima morreu engasgada após ingerir um pedaço de carne.

continua após publicidade

Ainda segundo os bombeiros, a família procurou o quartel em busca de socorro. Um dos bombeiros que atendeu a ocorrência revelou à imprensa que a vítima parou de respirar após consumir um pedaço de carne de frango crua.

- LEIA MAIS: Saiba quem era estudante de 20 anos que morreu após acidente de moto

continua após publicidade

“Informações iniciais indicavam que o jovem estava convulsionado, mas foi constatado posteriormente que ele havia ingerido um pedaço de carne de frango crua e, em seguida, parou de respirar”, relatou o cabo dos bombeiros Pethrus Naves, ao g1.

O bombeiro lembra que a equipe do batalhão fez o primeiro atendimento ao adolescente, utilizando a manobra de Heimlich, “por três vezes sem sucesso”.

continua após publicidade

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos



“Como a técnica não resolveu, foi iniciado imediatamente os procedimentos de reanimação cardiorrespiratório, com o uso de oxigênio suplementar, ambú e desfibrilador autônomo (DEA)”, ressalta Pethrus.

Socorristas da unidade de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para prestar auxílio à ocorrência. Contudo, após 45 minutos de tentativas de reanimações, o médico do Samu confirmou a morte do adolescente.

continua após publicidade

O corpo dele foi removido do batalhão pelo Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos legais.

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News