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Fãs tentam se cadastrar como companheiros para visitar Deolane na cadeia

O alerta foi feito pela irmã de Deolane, a advogada Daniele Bezerra, relatando diversos homens tentando registro de amásio para visita íntima

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Fãs tentam se cadastrar como companheiros para visitar Deolane na cadeia
Autor Foto: Instagram

Fãs da influenciadora digital Deolane Bezerra estão enviando documentos à penitenciária onde ela está presa, em uma tentativa de se registrar como parceiros afetivos para conseguir autorização de visita íntima ou social. O alerta foi feito pela irmã de Deolane, a advogada Daniele Bezerra, nas redes sociais, na noite desta quarta-feira (09).

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Daniele explicou que as visitas são restritas a familiares diretos e companheiros legalmente reconhecidos. “As visitas para a ‘Deo’ são restritas aos familiares autorizados, aqueles cadastrados no rol de visitas dela e permitidos por lei: pai, mãe, filhos, irmãos ou cônjuges, companheiro, companheira, amásio ou amásia. Por isso peço, por favor, não enviem documentos à penitenciária tentando se cadastrar como amásio da ‘Deo’, porque isso aconteceu”, relatou.

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Ela ressaltou que o envio de cadastros falsos gera burocracia desnecessária para a unidade prisional. “Eu entendo o amor de vocês, ela também entende, agradece e ora todos os dias. Sei que isso foi feito com a melhor das intenções, mas acaba gerando trabalho e atrapalhando o andamento da unidade. A Deolane não tem amásio, mas quem quiser escrever para ela, basta mandar um telegrama ou carta para a unidade que ela vai receber com carinho”, completou.

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Deolane Bezerra está presa desde o início de setembro. O caso segue sob investigação.

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