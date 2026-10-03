Fãs pedem ao Senado que mude o nome do aeroporto de Guarulhos para Lito Sousa

Fãs do criador do canal Aviões e Músicas, Lito Sousa, que morreu nesta quinta-feira, 1, fizeram um pedido ao Senado para que o Aeroporto de Guarulhos receba o nome do especialista em aviação.

O influenciador, de 59 anos, tinha a doença degenerativa Creutzfeldt-Jakob, que é rara, fatal e não tem cura. Ele deixou a mulher, Mila, e um filho de 7 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O documento é chamado de "ideia legislativa", quando qualquer cidadão pode enviar uma proposta de criação de uma nova lei ou de alteração de uma regra que já está em vigor no Brasil. Ela funciona como o primeiro passo da participação popular direta no Senado Federal.

A ideia pode ser aberta por qualquer pessoa e fica na plataforma do Senado por quatro meses para receber apoio de outros cidadãos. Se a proposta conseguir 20 mil assinaturas dentro desse prazo, ela passa a ser tratada como uma "sugestão legislativa", o que significa que ela é mandada para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) e é debatida pelos senadores para receber um parecer final.

O site do Senado informa que 81 ideias já foram transformadas em projetos de lei ou propostas à emenda da Constituição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A mulher de Lito, Mila Seidl, compartilhou um post que mencionava o pedido em sua rede social e disse que seria a "melhor representação, mais que uma rua com o nome dele", mas que não sabia dizer se era algo "viável legalmente/burocraticamente".

Mais de 3 mil já manifestaram apoio

O texto publicado no site do Senado, que tinha 3.534 manifestações de apoio neste sábado, 3, pede a alteração do nome para "Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos - Joselito Geraldo de Sousa". Diz ainda que o ex-mecânico de aeronaves teve passagens por Varig, Transbrasil e United Airlines, e "construiu boa parte da carreira neste aeroporto".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Pelo canal Aviões e Músicas, levou informação técnica e cultura de segurança de voo a milhões de brasileiros, ajudou passageiros a vencer o medo de voar", informa, alegando que "a mudança daria ao aeroporto o nome de quem dedicou a vida à aviação nacional no local".

O velório de Lito foi realizado no Parque de Material Aeronáutico, no Museu Aeroespacial Paulista, nesta sexta-feira, 2.

A morte ocorreu menos de dois meses depois do influenciador revelar que havia sido diagnosticado com a doença degenerativa Creutzfeldt-Jakob. Desde então, ele buscava alternativas de tratamento e chegou a tentar acesso a terapias experimentais.