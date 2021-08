Farmácias registram 17% de casos de covid em julho, na menor marca do ano

Da Redação

O mês de julho registrou o menor porcentual de resultados positivos da covid-19 no ano, considerando os testes rápidos realizados em farmácias, aponta a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma). Dos 815.866 pacientes que se submeteram ao exame no período, apenas 17,12% (139.699) receberam diagnóstico do coronavírus.

continua após publicidade .

Segundo os dados da entidade, o índice é uma retomada do patamar da última semana de dezembro de 2020, quando 15,6% dos atendimentos confirmaram o quadro de covid-19.

O porcentual também é bem inferior aos 22,25% de junho e do pico de 26,28% de março.

continua após publicidade .

Desde a implementação do serviço, em abril de 2020, as farmácias realizaram 9,476 milhões de testes rápidos, com 1.991.940 resultados positivos (21%).

"Em média, mais de 20,5 mil pacientes recorrem diariamente a esses estabelecimentos para detectar se estão ou não infectados", aponta Sérgio Mena Barreto, CEO da Abrafarma.