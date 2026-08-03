Famoso por "não acabar", agosto tem cinco segundas-feiras e seis semanas neste ano

O mês de agosto chegou e, neste ano, a sua tradicional fama de "mês que não passa" ganhou ainda mais força no calendário. O oitavo mês de 2026 terá cinco segundas-feiras, vai se estender ao longo de seis semanas e não contará com nenhum feriado nacional. A combinação incomum rapidamente virou motivo de brincadeiras e memes nas redes sociais, com internautas destacando a sensação de que o período parece ser mais longo e exaustivo em comparação aos demais meses do ano, justamente pela ausência de uma pausa generalizada para descanso.

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Apesar de o calendário nacional não prever folgas em agosto, alguns brasileiros ainda poderão aproveitar dias de descanso, já que determinados estados e municípios possuem feriados locais ou datas comemorativas próprias no período. Para a maior parte da população, no entanto, a alternativa é olhar para os meses seguintes, que trazem um cenário muito mais favorável para quem deseja pausar a rotina.

A perspectiva até o fim do ano é bastante animadora para os trabalhadores que já planejam as próximas viagens. Passado o longo mês de agosto, o calendário nacional ainda reserva seis feriados até dezembro. A grande vantagem de 2026 é que cinco dessas datas cairão em uma segunda ou sexta-feira, o que permitirá a formação dos aguardados feriadões prolongados, garantindo períodos maiores de descanso.