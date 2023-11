Familiares dão último adeus a jornalista da TV Canção Nova: "Legado"

Na tarde desta quarta-feira (22), a jornalista Elaine Cristina Santos foi velada no Cemitério Municipal do Pedregulho, em Guaratinguetá, interior de São Paulo. Familiares se emocionaram ao prestar a última despedida à apresentadora da TV Canção Nova, que estava grávida e não resistiu após um quadro grave de pneumonia.



Durante o sepultamento, a emissora conversou com familiares da jornalista, que aproveitaram para prestar suas últimas homenagens. A mãe de Elaine, Flávia Santos, exaltou seu legado: "O trabalho era a alegria dela. Era tudo para ela. Ao vê-la conversar com as pessoas, dava para perceber que ela estava colhendo alguma coisa”, iniciou.

“Era um dom. Fico muito feliz em ver seu legado. Ela foi uma excelente filha”, disse Flávia ao se despedir, elogiando a profissão da filha. A apresentadora comandava o ‘Canção Nova Notícias’, um dos principais programas da emissora cristã, onde trabalhava há mais de 15 anos e conquistou o público com seu carisma.

A sogra da jornalista também se despediu em uma conversa com a emissora: "Ela foi a filha que eu não tive. Cuidou muito bem do meu filho, do filho dela. Nunca tive nada a reclamar dela", disse Elza Toledo. A jornalista era casada com Fernando Carvalho, com quem teve dois filhos, Theo, que morreu em um aborto espontâneo e Léo, de 1 ano e 8 meses.

Elaine também estava grávida de 23 semanas do terceiro filho, que iria se chamar Rafael. A jornalista dividia a doce espera pelo herdeiro em suas redes sociais, além de compartilhar detalhes de seu dia a dia como jornalista na emissora: "Repórter apaixonada pela vida e por contar histórias", diz um dos textos publicados em seu perfil.

