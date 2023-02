Família soterrada em desabamento causado por temporal é sepultada

Da Redação

Alan Santiago com a esposa Rosilene e a filha Maitê

Os corpos de Alan Santiago Cabral, de 45 anos, Rosilene Pereira Gomes Santiago, 34 anos, e a filha deles, Maitê Santiago Pereira, de 4 anos, que morreram soterrados em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, foram sepultados nesta quinta-feira (16), sob forte comoção. A tragédia foi causada pelo temporal que provocou desabamentos na última segunda-feira (13). A região foi uma das mais castigadas pelas chuvas dessa semana.

Os corpos de Alan e Maitê foram encontrados pelo Corpo de Bombeiros na madrugada desta quinta-feira, soterrados sob escombros da casa em que moravam, na Rua Adelino Ferreira Brasil. O corpo de Rosilene foi encontrado na tarde de quarta-feira (15) em uma área que aparentemente era a cozinha da residência.

Foram mais de 50 horas de buscas, com a ajuda de cães farejadores para localizar os corpos. As mortes na família Santiago se somaram a morte de Roseli de Castro, de 52 anos que também ficou soterrada em um desabamento na Rua Antônio Félix da Silva, no mesmo bairro.

As informações são do G1.

