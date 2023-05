Família recebe 'ultimato' de vizinhos veganos: "Chega de churrasco"

Da Redação

Imagem ilustrativa

Uma família recebeu alguns bilhetes inusitados dos seus vizinhos e acabou viralizando nas redes sociais após compartilhar a história. Tudo aconteceu depois que a família fez um churrasco, em um condomínio residencial na Austrália.

No primeiro bilhete, em um tom bastante amigável, os moradores avisam à família que possuem uma dieta vegana e que estão incomodados com o cheiro de carne do churrasco. “Olá vizinho, por favor, feche a janela lateral ao cozinhar, por favor. Minha família é vegana (comemos apenas alimentos à base de plantas) e o cheiro da carne que você cozinha nos deixa enjoados e chateados. Agradecemos sua compreensão”.

A história poderia ter acabado por aí, mas aparentemente a família continuou com seus churrascos e, então, um outro bilhete foi enviado. Dessa vez, o tom de conversa mudou. "Chega de churrasco e por favor mantenha a janela fechada enquanto cozinha, caso contrário, vou denunciá-lo”.





Fonte: Informações RicMais.

