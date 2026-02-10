Família morre soterrada após deslizamento de terra atingir casa em MG

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Uma família morreu soterrada nesta terça-feira, 10, após um deslizamento de terra atingir uma casa em Eugenópolis, Minas Gerais, a 700 metros da rodovia BR-356. A informação é do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, que informou que o incidente ocorreu às 8h da manhã.

Quatro pessoas vieram a óbito: pai, mãe, e dois filhos do sexo masculino, de 15 e 20 anos.

A Defesa Civil confirmou que o incidente foi um deslizamento de terra devido às fortes chuvas na região.

Desde a última semana, chove forte nas cidades da zona da mata mineira. Na última segunda-feira, 9, outro deslizamento de terra em Muriaé, a cerca de 20 quilômetros de Eugenópolis, também soterrou uma casa, deixando um homem morto.

Entre os escombros, os militares do Corpo de Bombeiros conseguiram realizar o salvamento de um filhote de gato.