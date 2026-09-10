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Família morre soterrada após desabamento durante temporal no Paraná

Escrito por Leonardo Siqueira (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Uma família morreu soterrada após um barranco desabar em cima de uma casa durante um temporal na manhã desta quinta-feira, 10, no bairro Ronda, em Ponta Grossa (PR), informou o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR).

Segundo os bombeiros, as equipes confirmaram o soterramento de três pessoas, sendo um casal, ambos de 21 anos, e uma criança de 5 anos. A equipe dos bombeiros realizou o escoramento da edificação na área de risco e iniciou a retirada de terra e escombros para acessar as vítimas.

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As vítimas foram encontradas inconscientes. Uma equipe do Samu chegou a realizar o atendimento médico, mas as mortes foram constatadas ainda no local.

O Paraná registrou dois tornados em 24 horas. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a região permanece com alto risco para novos eventos climáticos severos, com possibilidade de vendaval, granizo grande até a noite de sexta-feira, 11.

O primeiro tornado se formou por volta das 17h de quarta-feira, 9, numa área pequena e localizada de Francisco Alves, no Noroeste do Estado. O segundo tornado foi registrado pelo sistema de monitoramento às 0h40 desta quinta, 10, na comunidade de Boa Vista, em Espigão Alto do Iguaçu, na região Centro-Sul.

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Barranco chuva desabamento família morte PR
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