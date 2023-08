Família leva égua ao velório da filha de 11 anos que morreu após queda

Siga o TNOnline no Google News

Uma menina de 11 anos morreu após cair da própria égua em Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina.

Para homenageá-la, a família de Bárbara Montibeller levou o animal, que participava com ela de competições de três tambores, para se despedir da tutora (assista abaixo).

"Elas tinham uma conexão inexplicável. E a despedida era necessária para as duas", afirmou o avô Altamir Montibeller.

O vídeo mostra o momento em que a égua vai até o caixão da tutora. Ele é conduzido pelos pais da menina, junto com treinadores do animal. O velório ocorreu no último sábado (19). Bárbara e a égua Bella formavam uma dupla há cinco meses. A queda, segundo Altamir, ocorreu enquanto a menina preparava a égua. "Quando subiu, se desequilibrou, caindo".

Segundo o Corpo de Bombeiros, a queda aconteceu em 15 de agosto, quando a menina foi levada em estado grave para o hospital Pequeno Anjo, em Itajaí, na mesma região. Ela morreu no sábado, após quatro dias internada.

A família comunicou a morte em uma publicação em uma rede social dela - "Nossa menina mudou a vida de todos que tocou. Viveu intensamente tudo que queria. Amou as pessoas e os animais. Agora vai iluminar a todos lá de cima" - diz o texto.

