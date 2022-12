Família é flagrada em ‘jet ski com rodas' e viraliza; veja

Da Redação

O Detran afirmou que o veículo não pode transitar em via pública por causa das adaptações que não estão no Código de Trânsito Brasileiro

Uma família está dando o que falar após ser flagrada andando em um 'jet ski com rodas’ em Santa Catarina. A cena foi publicada nas redes sociais, nesta quarta-feira (28), e está viralizando na internet.

O proprietário do 'PatJet', como o veículo foi apelidado, comprou o jet ski sem motor de um amigo, e teve a ideia de construiu um protótipo para as filhas, após assistir um vídeo na internet.

O Detran afirmou que o veículo não pode transitar em via pública por causa das adaptações que não estão no Código de Trânsito Brasileiro. O protótipo pode ser recolhido ao pátio e tirado de circulação se for visto por autoridades de segurança.

Família anda de 'jet ski com rodas' pelas ruas de Santa Catarina pic.twitter.com/u4Od0INyUa — Babilônia (@hamudaniel19) December 29, 2022

Família anda de 'jet ski com rodas' em Santa Catarina pic.twitter.com/tDzdtJvzTi — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 29, 2022

Com informações, Portal do Holanda



