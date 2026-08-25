Família é encontrada morta em reservatório; polícia suspeita de choque elétrico

Três pessoas da mesma família, incluindo uma criança de 10 anos, foram encontradas mortas dentro de uma caixa d'água de 16 mil litros na zona rural de Santa Rita de Cássia, no oeste da Bahia. O caso ocorreu na segunda-feira (24), no lote 34 do assentamento Capefe. A Polícia Civil investiga o caso e trabalha com a hipótese preliminar de que as vítimas tenham sofrido uma forte descarga elétrica enquanto realizavam a manutenção do reservatório. A princípio, as autoridades descartam qualquer indício de crime no local.

-LEIA MAIS: Ex-PM, locutor de Apucarana estreia na arena da Festa do Peão de Barretos



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As vítimas foram identificadas como Flávia dos Santos Souza, de 28 anos, o companheiro dela, Edgar da Costa Barbosa, de 29 anos, e o garoto Kaio Matos de Souza, de 10 anos, filho de Flávia. A tragédia foi descoberta depois que uma das filhas do casal, de apenas 7 anos, correu até a casa de um vizinho para pedir socorro. A testemunha foi ao local e conseguiu retirar Edgar e Kaio da água utilizando uma corda, mas eles não resistiram. Segundo os relatos, Flávia já estava morta dentro do reservatório quando o vizinho chegou para o resgate. Além da menina que pediu ajuda, o casal deixa uma outra filha de 5 anos.

Após a constatação dos óbitos, a Polícia Militar foi acionada e isolou a propriedade para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT). De acordo com o delegado Leonardo Mendes, da 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) em Barreiras, a confirmação exata da causa das mortes dependerá da conclusão dos laudos periciais. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras, onde passaram por necropsia, e foram liberados na tarde desta terça-feira (25) para os funerais. Flávia e o menino Kaio serão sepultados no Povoado da Baixinha, e o corpo de Edgar será enterrado no município de Cotegipe.