Família é encontrada em estado de decomposição em canavial; saiba mais

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) tenta elucidar o que houve com uma família encontrada morta em meio a um canavial em Votuporanga, em São Paulo. Mirele Tofalete, de 32 anos, Anderson Marinho, de 35, e a filha deles, Isabbelly, de 15 anos, estavam desaparecidos há quatro dias após saírem para almoçar em São José do Rio Preto, também no estado paulista, para comemorar o aniversário da mulher.

De acordo com as informações das autoridades, os corpos das vítimas, que eram de Olímpia (SP), estavam em estado de decomposição e apresentavam marcas de tiros.

O veículo da família também foi localizado no canavial. Anderson estava caído fora do carro, enquanto mãe e filha foram encontradas dentro do automóvel.

O triplo assassinato foi descoberto por um morador que passou pelo canavial, em uma estrada rural de Votuporanga, e acionou a polícia ao ver o carro abandonado e os corpos.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML). Até o momento, ninguém foi preso.

Com informações do G1.

