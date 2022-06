Família divulga data do velório do influenciador Jesse Koz

Da Redação

O velório do influenciador brasileiro Jesse Koz, que morreu em um acidente de trânsito nos Estados Unidos, está marcado para segunda-feira (6), em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A informação foi divulgada pela família nesta sexta-feira (3), nas redes oficiais do jovem. As cinzas do cão Shurastey não virão com o corpo.

Conforme a publicação, a cerimônia vai acontecer no Crematório Vaticano e será aberta ao público, a partir das 11 horas. A previsão é de que o velório se estenda até as 17 horas.

"Infelizmente as cinzas do Shurastey não foram autorizadas a vir junto ao corpo do Jesse, fiquem tranquilos ele ainda vai vir mas vai demorar um pouco", informaram.

O corpo do cão, que morreu junto com o tutor, foi cremado no dia 26 de maio, de acordo com o amigo do influenciador Matheus Menezes. O procedimento foi pago com recursos de uma vaquinha online, que bateu a meta de R$ 120 mil em cerca de três horas.

A expectativa era de que as cinzas do golden retriever chegassem a Santa Catarina junto com o corpo de Jesse.

As informações são do g1.