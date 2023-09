Família descobre que filha foi trocada 42 anos após o parto; entenda

Siga o TNOnline no Google News

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), divulgou na última sexta-feira, 8 de agosto, que uma família será indenizada em R$300 mil após descobrirem, 42 anos após o parto, que a filha havia sido trocada na maternidade, em Joinville, cidade situada ao Norte de Santa Catarina.

De acordo com o TJSC, a troca de bebês ocorreu na maternidade pública Darcy Vargas, em 1975, mas a família só descobriu em 2017. O pai quando soube da notícia sobre o erro, teve um AVC e morreu.

Em 2017, o ano da descoberta, a mãe foi procurada por uma mulher que descobriu, em teste de DNA, não ser filha biológica de quem achava que era sua genitora. Ela estava à procura de outros nascimentos registrados no mesmo dia e local.



Em janeiro de 2018, mãe e filha fizeram o exame, que constatou o mesmo resultado. As meninas nasceram com 10 minutos de diferença.



O advogado atuou com as duas famílias e conta que ambas desconfiaram, em momentos da vida, de erros da equipe do hospital, mas não sabiam os caminhos para chegar a respostas efetivas.

"Até que um momento, por um golpe do destino, a outra família começou a trabalhar na casa de um advogado, que o orientou a fazer o teste", comentou.

Apesar da confirmação de erro no hospital, segundo ele, os laços afetivos construídos durante a vida não mudaram.

O advogado analisa que a indenização "compreendeu que, para a família, foi uma situação de ruptura".

