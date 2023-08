Família desaparecida é achada morta dentro de carro submerso em rio

As buscas por uma família desaparecida teve um desfecho trágico na tarde dessa quarta-feira, 16 de agosto. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, uma mulher e seus dois filhos estavam desaparecidos desde segunda-feira, 14 de agosto, e, na tarde de quarta, eles foram encontrados mortos no interior de um automóvel submerso em um rio.

continua após publicidade

Carla Adriele de Souza Mathias Xavier, de 24 anos, e suas crianças, identificadas pelo Instituto Geral de Perícias como Roger Mathias Garcia da Silva, de 5 anos, e Rafaela Manueli Mathias, de apenas 3 meses, foram localizadas após um pescador relatar aos bombeiros que havia visto um veículo no Rio Iguaçu, em Porto União, Santa Catarina, na noite de terça-feira, 15 de agosto.

Devido a essa informação, as autoridades iniciaram as buscas logo nas primeiras horas da manhã de quarta-feira. Apesar dos desafios impostos pelo veículo preso em galhos submersos, as equipes de resgate conseguiram recuperar os corpos à tarde. O automóvel estava submerso a três metros de profundidade e cerca de sete metros da margem do rio. Com o auxílio de cordas e a ajuda da população, o veículo foi trazido para a margem do rio, e o vidro traseiro foi rompido para acessar os corpos das vítimas.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Exames preliminares mostram que corpo encontrado em mala é de mulher

As condições adversas, como a correnteza intensa e os obstáculos no rio, interromperam os esforços de remover o veículo do rio. A continuação dos trabalhos de resgate está programada para esta quinta-feira (17).



Uma investigação foi iniciada para esclarecer as circunstâncias que levaram a essa tragédia. O velório da família está acontecendo na Capela Municipal de Porto União. O enterro está programado para acontecer nesta quinta-feira (17), às 13h30, em local ainda não confirmado.

continua após publicidade

O que se sabe até o momento é que Carla havia saído de casa com os filhos na segunda-feira para fazer compras. Como eles não retornaram, essa tinha sido a última informação que os familiares tiveram dos três ainda vivos.

Com informações do ND Mais.

Siga o TNOnline no Google News