Família de jogador argentino é encontrada morta após terremoto na Venezuela

A esposa e os dois filhos do jogador de futebol argentino Lucas Trejo foram encontrados mortos na noite de sábado (27), sob os escombros do prédio onde moravam em Playa Grande, na Venezuela. Yanina Maranella e as crianças Aarón, de 5 anos, e Ainhoa, de 7, estavam desaparecidas desde a última quarta-feira (24), quando dois fortes terremotos atingiram o país e provocaram o desabamento do edifício. O atleta não estava no local no momento da tragédia.

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As vítimas foram localizadas pelas equipes de resgate após 74 horas de buscas no complexo residencial Cumanagoto, localizado no estado de La Guaira, a cerca de 12 quilômetros da capital Caracas. Desde os abalos sísmicos, Trejo, que defende o clube venezuelano Deportivo La Guaira, acompanhava os trabalhos e utilizava as redes sociais para pedir o envio de cães farejadores, além de orações pela família. O falecimento foi confirmado por meio de uma nota oficial do clube, que prestou solidariedade ao jogador. Até o momento, Trejo não se pronunciou publicamente.

O drama familiar do jogador reflete a catástrofe enfrentada pelo país sul-americano nos últimos dias. Os terremotos sucessivos, de magnitudes 7,5 e 7,2, deixaram um rastro de destruição generalizada. Segundo o balanço oficial do governo venezuelano divulgado no sábado, o desastre já contabiliza mais de 1.430 mortos, além de 3.000 feridos e 3.100 desabrigados. Organismos internacionais, no entanto, alertam que os números podem aumentar significativamente, considerando os danos à infraestrutura e a estimativa de que milhares de pessoas continuam desaparecidas em meio aos escombros.



