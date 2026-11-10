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Família de empresários do setor portuário que atua há 14 anos para o tráfico é alvo da PF

Escrito por Felipe de Paula e Fausto Macedo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Uma família de empresários dos setores portuário e de gestão de resíduos, investigada por movimentar dinheiro de organizações criminosas que enviavam toneladas de cocaína do Paraguai à Europa por portos brasileiros, é alvo da Operação Recycling, deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira, 10. Segundo as investigações, o grupo atuava desde 2012 na lavagem de recursos do narcotráfico e de outros esquemas criminosos.

Cerca de 25 policiais federais e servidores da Receita Federal cumprem cinco mandados de busca e apreensão em Itajaí, Santa Catarina, e um de prisão preventiva, expedidos pela 22ª Vara Federal de Porto Alegre.

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A operação é um desdobramento da Operação Hinterland, que investiga o tráfico internacional de drogas. O avanço das apurações revelou indícios de que o principal investigado já prestava serviços de movimentação e ocultação de recursos ilícitos desde 2012 a outros clientes, entre eles envolvidos em fraudes fiscais, irregularidades no setor de combustíveis e pessoas investigadas em outras operações contra o narcotráfico. Comunicações de movimentações financeiras atípicas registradas até 2026 indicam que a atividade continuava em curso.

Segundo a investigação, o empresário estruturou uma rede de contas bancárias temporárias em nome da esposa, dos dois filhos, de um funcionário utilizado como "laranja" e de empresas sob seu controle, algumas formalmente registradas em nome dos filhos. Os valores eram depositados por empresas sem qualquer relação comercial com o investigado, sem emissão de notas fiscais. Parte do dinheiro também circulava por fundos de investimento, securitizadoras e bancos não convencionais.

Para dificultar o rastreamento, os recursos eram fracionados e sacados. De acordo com os investigadores, os saques ultrapassaram R$ 26 milhões. Outra parcela era utilizada na compra de bens de alto padrão, como apartamentos em Balneário Camboriú, um imóvel em Jurerê Internacional, em Florianópolis, além de carros esportivos e lanchas.

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As apurações apontam que, a partir de 2019, a participação do empresário foi além da movimentação financeira. Ele teria atuado diretamente na logística de recebimento de um carregamento de cocaína transportado por helicóptero, pelo qual recebeu R$ 1,17 milhão.

A Justiça Federal determinou o bloqueio de contas bancárias, aplicações financeiras e cotas de fundos de investimento dos investigados e de pessoas físicas e jurídicas ligadas a eles, até o limite de R$ 93,2 milhões. O montante corresponde à soma de R$ 45,5 milhões em recursos de origem ilícita já rastreados e R$ 47,8 milhões em valores considerados suspeitos.

Também foi determinado o sequestro de 17 imóveis em Santa Catarina e no Paraná, incluindo apartamentos no litoral catarinense, além de cinco embarcações e mais de 100 veículos. Entre eles estão 60 carros e motocicletas e 42 caminhões e reboques.

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A Justiça ainda determinou o bloqueio das cotas sociais de cinco empresas, das quais quatro tiveram as atividades suspensas.

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família Operação Recycling PF setor portuário tráfico
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