Família acusa casal de turistas de agressão em edifício em Copacabana

A Polícia Civil do Rio abriu um inquérito para apurar um caso de agressão contra uma família em Copacabana, na zona sul do Rio. O caso aconteceu na segunda-feira, 20, e entre os acusados está um turista italiano. Câmeras de monitoramento registraram a briga, e nas imagens é possível ver o homem atingindo uma mulher.

Segundo o registro, entre os agredidos está uma idosa de 77 anos e um adolescente, que teria fraturado o nariz. De acordo com a família envolvida na briga, outras duas pessoas foram agredidas.

A confusão aconteceu quando uma moradora do edifício, que fica na Rua Bulhões de Carvalho, desceu para buscar uma pizza e, ao retornar, impediu que uma mulher entrasse no prédio - o local não tem portaria 24 horas. Inicialmente, houve uma discussão com troca de empurrões. Na sequência, o turista italiano - que seria marido da mulher que tentava entrar no prédio - aparece trocando socos e empurrões. Em determinado momento, ele aparece no chão.

O caso foi registrado na 13ª DP, em Ipanema. A Polícia analisa as câmeras de vigilância e ouve testemunhas para entender a dinâmica da confusão. Os agentes também aguardam os resultados dos exames de corpo de delito. Em princípio, os acusados deverão responder pelo crime de lesão corporal.