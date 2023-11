Falta de luz em SP: 'não tem como deixar meu filho em casa sem ao menos ligar um ventilador'

Com viagem de trabalho marcada para Belo Horizonte nesta quinta-feira, 16, Paula Lopes, de 39 anos, precisou reorganizar a rotina do filho de um ano e sete meses, em razão de nova falta de energia no imóvel no bairro Instituto de Previdência, na zona oeste da capital paulista. Um temporal com granizo atingiu São Paulo na noite de quarta-feira, 15, e provocou alagamentos e quedas de árvores. Na manhã desta quinta-feira, 16, a Enel Distribuição São Paulo disse que restabeleceu o fornecimento de energia para 70% dos clientes impactados pelas fortes chuvas e rajadas de vento de até 55 km/h. Não informou, porém, o número total de atingidos. "As regiões norte e oeste são os locais mais afetados. A distribuidora segue com reforço das equipes em campo para normalizar o serviço para todos os clientes impactados", disse a companhia. Sobre a falta de energia no imóvel de Paula, a Enel ainda não falou. Em alguns bairros, como na Aclimação (zona sul), moradores relatam que a luz tem piscado durante a manhã Na semana passada, paulistanos chegaram a ficar quase uma semana sem luz após uma tempestade atingir a cidade no dia 3. No apagão anterior, ao menos 2,1 milhões de endereços de 24 municípios da região metropolitana de São Paulo, incluindo a capital, atendidos pela Enel, foram afetados. No caso de Paula, da primeira vez, o corte de energia durou ao menos três dias. Felizmente, segundo ela, na ocasião, ela e a família estavam fora da cidade. "Minha cunhada mora perto de casa. Pedi para ir até nossa residência e tirar tudo da geladeira, para evitar prejuízos. Quando chegamos, a luz já tinha voltado", contou ela, que é jornalista. Desta segunda vez, porém, a situação foi diferente "A energia acabou na noite de quarta, por volta das 19h. Estourou um transformador, durante a chuva, mas até agora, sem previsão da Enel", disse ela, por volta das 10h desta quinta. "Já são mais de 14 horas sem luz. Pela manhã, vi um caminhão da concessionária, mas passou e foi embora. Eu não podia desmarcar a viagem. Como meu marido, que estaria de home office, precisou sair para trabalhar, meu filho teve de ficar na casa da minha mãe", disse ela, que espera rapidez na solução do problema. Paula também levou todos os mantimentos que estavam na geladeira para a casa da mãe. "O que agrava é que está muito calor. Não tem como deixar meu filho em casa, sem ao menos ligar um ventilador", lamentou ela.

O consumidor pode entrar em contato com a Central de Relacionamento da Enel São Paulo pelo 0800 72 72 120. Também pode falar com a central de emergência pelo 0800 72 72 196. Para pessoas com deficiência auditiva, o telefone é o 0800 77 28 626. Salve também a "Elena" nos contatos (21 99601-9608), assim é possível conseguir realizar serviços. Ela consegue ajudar a registrar falta de luz, solicitar segunda via, consultar débitos, solicitar ressarcimento e também tirar dúvidas sobre outros serviços.

Este é um canal de relacionamento para solucionar ou responder reclamações que a pessoa ainda não conseguiu resolver pelos outros canais de atendimento. - Por telefone: 0800 72 73 110 (atendimento em dias úteis, das 8h às 18h). - Por carta: enviar em envelope fechado mencionando "Ouvidoria" para o endereço: Avenida das Nações Unidas, 14401, Conjunto 1 ao 4, Torre B1, 17º andar, Vila Gertrudes, São Paulo-SP, CEP: 04794-00.

Chovia forte na quarta-feira, quando o engenheiro Renner Lima, de 41 anos, observou as luzes da casa oscilando. Ele reside no bairro Bela Aliança, perto da Vila Leopoldina, na zona oeste da capital paulista. "Parecia um filme de terror. A chuva torrencial e as luzes da casa diminuindo e aumentando. Ficavam mais claras, de repente, mais escuras. Uma luz apagava e depois acendia", disse o morador. Além do receio, também o prejuízo. Segundo Lima, o aquecedor de água que funciona a gás queimou, em meio a variação de energia da casa. "Ele fica do lado de fora da casa, nem lembramos de desligá-lo, durante a chuva. Além do aquecedor, também queimaram algumas lâmpadas. Vou cobrar ressarcimento da Enel, em breve", afirmou ele. Há dois dias, mesmo sem chuva, Lima disse que observou essa mesma variação na iluminação de sua residência. "Queimou a impressora e o micro-ondas. No caso da impressora, foi ainda mais grave. Deu um estouro e começou a sair fumaça. Foi um susto grande. Imediatamente, tirei da tomada. Ainda não levei para arrumar, mas com certeza, os aparelhos estão danificados." Ainda de acordo com ele, no primeiro apagão de 3 de novembro, a energia caiu, por instantes, mas voltou rapidamente.

Já a moradora Marlene Aparecida Vasarini sofreu prejuízos com a chuva que provocou o primeiro apagão na cidade. ela estava em viagem quando faltou energia no seu imóvel, localizado no bairro Instituto da Previdência, na zona oeste da cidade. Ela ficou ao menos quatro dias sem luz. "Quando chegamos, ainda estava sem luz. Tudo que tinha geladeira, perdi tudo. Eu tive também o HD do sistema de alarme queimado no apagão do dia 3 de novembro. Solicitei a visita de um técnico da empresa, para resolver logo, mas vou cobrar da Enel o ressarcimento", disse a moradora. Os consumidores que tiveram aparelhos eletrodomésticos danificados por causa da falta de energia elétrica em São Paulo, por exemplo, serão ressarcidos pela Enel, segundo a própria empresa. De acordo com a concessionária, o cliente pode realizar sua solicitação via aplicativo, site, contato com a Central de Relacionamento ou comparecer em uma loja da Enel. - Aplicativo da Enel SP pode ser baixado pelos sistemas operacionais iOS (https://apple.co/2VpYh8q) ou Android (http://bit.ly/2VmOsIj); - Agência Virtual no site da empresa; - Central de Atendimento: 0800 72 72 120; - Também presencialmente em qualquer loja de atendimento.

- Ser o titular da unidade consumidora onde houve a ocorrência; - Informar a data e o horário provável da ocorrência do dano; - Relatar o problema apresentado; - Descrever as características gerais do equipamento danificado, tais como marca, modelo, ano de fabricação. É possível ingressar com a solicitação no prazo máximo de até 5 anos a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento. Para mais informações, acesse o site.