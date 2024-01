Falta de interação em Réveillon de Paris chama a atenção; veja o vídeo

Um vídeo registrado na Avenida Champs Elysée, em Paris, durante a virada do ano, vem chamando bastante a atenção nas redes sociais. Isso porque, diferente de abraços e celebração da chegada do novo ano, a maioria das pessoas preferiram filmar o momento em seus celulares.

As imagens mostram um 'mar de aparelhos telefônicos' e, ao fundo, os fogos de artifício. Nas redes socais, alguns não viram problema no comportamento, já outros consideram a atitude um reflexo da crescente influência da internet na sociedade.

"O povo tá deixando de viver o momento", escreveu um usuário do X (Twitter).



Quem defende os registradores afirmam que, com a vida cada vez mais digitalizada, filmar se torna um ato comum para guardar recordações e compartilhar momentos com outras pessoas. "Pare com a hipocrisia, 2024 e ainda com esse papo?", disse um internauta.

