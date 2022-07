Falta de higiene pode causar amputação do membro masculino; entenda

Da Redação

Dados da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) apontam que cerca de 500 homens têm o órgão genital amputado por ano em decorrência do câncer de pênis. E as amputações estão diretamente ligadas com a lavagem do órgão sexual masculino. A má higiene é uma das principais causas deste tipo de câncer. A reportagem é do G1.

Muitos homens desconhecem a importância de fazer a higiene íntima de forma correta e as vezes, nem sabem qual é essa forma correta.

“O Brasil é um dos campeões mundiais na incidência de câncer de pênis, o que é facilmente evitável com a higiene íntima e tratamento da fimose. A desinformação e a dificuldade de acesso à saúde fazem com que muitos homens tenham o órgão genital amputado e morram por câncer de pênis”, alerta o urologista Ubirajara Barroso Jr., especialista em reconstrução genital e chefe de cirurgia reconstrutiva de uretra do hospital da Universidade Federal da Bahia.

"O câncer de pênis representa 2% de todos os cânceres em homens. Parece pouco, mas o Brasil é um dos campeões. Estamos disputando com Quênia, Uganda, Egito e Índia. E uma das formas de evitar, de prevenção é a limpeza correta do pênis", completa Rafael Neri, urologista especialista em cirurgias minimamente invasivas e cirurgia robótica.

Veja a importância de lavar o pênis, como lavar e quais cuidados o homem deve ter com o órgão genital:

Quantas vezes lavar o pênis ao dia? Como lavar?

Por mais que pareça óbvio que devemos lavar as partes íntimas todos os dias, muitos homens não sabem da importância da higiene pessoal. Os urologistas creditam isso à falta de informação desde a infância.

“A mulher tem a cultura de procurar um ginecologista desde a adolescência. Isso não acontece com o homem. Recomendamos que o adolescente também precisa ir ao urologista, mas essa visita ocorre mais tarde. A higiene genital fica meio deixada de lado no homem”, diz Barroso.

Para Neri, os pais precisam conversar com os filhos e orientar sobre a forma correta de cuidar do pênis. Além disso, ele também acredita que o ideal é que o jovem deve visitar o urologista a partir da primeira relação sexual. "Assim como ocorre com as mulheres, o jovem precisa visitar o urologista uma vez ao ano. Esse seria o ideal em termos de saúde pública, de educação."

Os urologistas explicam que a lavagem é simples e deve ser feita com água e sabão, na hora do banho mesmo. Para limpar o pênis, o homem precisa afastar o prepúcio e expor a cabeça do órgão, conhecida como glande.

“A urina embaixo da pele (prepúcio) é ácida e pode causar fibrose, inflamação. A lavagem feita com água e sabão salva todo o risco de ter um tumor de pênis ou doença mais grave. Também vale ressaltar que não é necessário lavar o pênis a cada micção ou passar alguma pomada, antisséptico”, orienta Barroso.

Mas o que é o prepúcio?

O prepúcio é a “capinha” que reveste o pênis. Ele tem a função inicial de proteger a glande, já que ela não está preparada. Quase todas as crianças quando nascem têm o prepúcio completamente aderido à cabeça do órgão. À medida que cresce, a pele vai amadurecendo e vai descolando. Esse descolamento vem junto com a abertura do prepúcio, permitindo a exposição da glande.

Se o descolamento não ocorrer, a proteção passa a ser um problema. “Eventualmente, essa capa não se descola. É o que chamamos de fimose e a pele precisa ser removida. Existe uma pomada que resolve 80% dos casos, mas outros 20% vão precisar de cirurgia”, orienta o urologista, que também é membro da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).

A cirurgia é de baixa complexidade, mas precisa de indicação.

Por que é importante deixar a área sempre seca?

Assim como a região íntima feminina, a masculina é muito sensível ao crescimento de fungos. Se você deixa a área úmida, automaticamente cria uma predisposição ao crescimento fúngico, o que pode gerar uma reação inflamatória, causando coceiras.

Após o xixi, basta balançar o pênis?

Os especialistas explicam que o homem precisa esperar sair a última gota, para que ela não fique “presa” no prepúcio.

“Tem homem que tem o jato urinário muito forte e a última gota sai segundos depois de acabar a urina. Mas também tem outros que demoram mais. Não tem como acelerar essa última gota, precisa esperar”, diz Ubirajara Barroso.

Além disso, na hora do xixi, é preciso puxar o prepúcio e expor a glande. “A urina tem que estar sob o campo de visão e aí ele vai perceber que saiu a última gota. É preciso esperar porque ela não vem associada à vontade de urinar. Precisa esperar e sacudir o pênis”, completa o urologista.

E atenção: não existe a necessidade de passar papel higiênico, lenço umedecido, algodão, segundo Rafael Neri.

E na hora do sexo? A limpeza vem antes ou depois?

Antes e depois. Isso também vale para a masturbação.

"É muito importante higienizar o pênis após a penetração, para tirar o resto de substâncias que ficam no preservativo, resto de secreções vaginais, bactérias do ânus que não eram para estar colonizando a região do pênis. Isso vale também para a masturbação, já que também ficam resíduos, sujeira da mão, do sêmen", alerta Rafael Neri, que também é membro da SBU.

Urina no sangue é normal?

Não! Sangue na urina significa que existe algum problema. Por isso, a primeira indicação é que o homem procure um médico. Sintomas de dor, ardência para urinar podem indicar uma infecção urinária, pedra na bexiga, cálculo renal e até tumores.

Câncer de pênis: o que é e quais cuidados tomar?

O câncer de pênis não é tão comum, mas existe. E ele pode ser mutilante e letal.

"Segundo a IARC (Agência Internacional de Pesquisa em Câncer), o Brasil carrega uma marca muito triste, fomos o pior país com maior número de casos de câncer de pênis no mundo proporcional por habitante. Isso basicamente concentrado em Norte-Nordeste. Carregamos essa bandeira triste, nada louvável. É um câncer mais agressivo e quando os homens procuram ajuda, já está avançado. É um câncer evitável, água e sabão já ajudam", diz Neri.

Esse tipo de tumor está relacionado, em sua grande maioria, à má higiene do pênis e infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), como o HPV. Segundo Neri, de 30% a 40% dos casos de câncer de pênis estão relacionados com HPV. Por isso, é importante que os meninos de 11 a 14 anos tomem a vacina, disponível no Sistema Único de Saúde (SUS).

O tratamento vai depender do quão rápido foi feito o diagnóstico. “O diagnóstico precoce trata quase 100% dos pacientes. Pode-se fazer uma biópsia e tirar o tumor com uma margem de segurança, preservando o órgão. No entanto, em casos mais avançados é preciso amputar o pênis, parcial ou totalmente”, explica Barroso.

A incidência deste tipo de câncer aumenta com a idade, atingindo o pico entre 50 e 70 anos. O homem deve suspeitar de qualquer alteração no pênis, como caroços/verrugas que não saem, feridas que não cicatrizam, secreções saindo do prepúcio, área vermelha endurecida, sangramentos vindos da glande e coceiras. Caso perceba algum desses sinais, deve procurar um médico.

Quais os sinais de alerta que o homem deve ficar de olho?

Se a pele do pênis tiver alguma alteração de cor ou ficar mais espessa



Feridas

Nódulos

Vermelhidão

Úlceras

Verrugas

Coceira

Sangue na urina

Ardência e pontinhos brancos na cueca

Em caso de qualquer sintoma, um médico deve ser consultado.

