Falso veterinário é preso na clínica enquanto fazia cirurgia em um gato

Ele foi autuado pelos crimes de exercício ilegal da Medicina Veterinária, estelionato, falsa identidade, maus-tratos a animal e crime consumidor

Um homem foi preso em flagrante na segunda-feira (10) suspeito de exercer ilegalmente a profissão de médico veterinário em uma clínica de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro (RJ). Ele foi flagrado pelos policiais no momento em que realizava uma cirurgia em um gato.

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A prisão ocorreu após agentes da 59ª Delegacia de Polícia (Duque de Caxias) receberem informações de que o suspeito, já mencionado em outro procedimento policial, continuava realizando procedimentos veterinários sem habilitação profissional.

Segundo as investigações, uma tutora levou a gata para atendimento em 11 de julho. Ele teria realizado uma cirurgia e afirmado que havia implantado dois pinos na perna do animal. Dias depois, a tutora percebeu sinais de necrose na pata da gata e procurou outra clínica veterinária. Após um exame de raio-X, foi constatado que nenhum pino havia sido implantado e que o procedimento teria sido realizado de forma inadequada. A necrose atingiu toda a perna do animal, que precisou ter o membro amputado.

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A tutora também relatou que, ao verificar o número de registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) informado no comprovante e no receituário utilizados pelo suspeito, descobriu que o registro pertencia a outro médico veterinário.

Durante a fiscalização da clínica, os policiais encontraram medicamentos de uso veterinário vencidos expostos para comercialização, além de constatar a ausência de equipamento para esterilização de instrumentos cirúrgicos e a falta de alvará de funcionamento e licença sanitária do estabelecimento.

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Levantamentos nos sistemas policiais apontaram que o suspeito possui pelo menos 11 registros policiais distintos, relacionados a crimes como exercício ilegal de profissão, falsidade ideológica, falsa identidade, estelionato, perseguição, ameaça, injúria, receptação, crimes ambientais e violação sexual mediante fraude.

O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de exercício ilegal da Medicina Veterinária, estelionato, falsa identidade, maus-tratos a animal e crime contra as relações de consumo. A clínica foi interditada pela autoridade policial. O preso e os materiais apreendidos foram apresentados à 59ª DP. As investigações continuam para identificar outras possíveis vítimas.