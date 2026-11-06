Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
ABUSO DE MENORES

Falso professor é preso suspeito de abusar de aluna e usar torneio de Pokémon para atrair vítimas em SC

Investigado alugou sala comercial em Garopaba para dar aulas particulares e já possuía histórico de crimes sexuais contra menores

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Falso professor é preso suspeito de abusar de aluna e usar torneio de Pokémon para atrair vítimas em SC
Autor Foto: Polícia Civil/ Reprodução

Um homem que se passava por professor foi preso nesta quinta-feira (5) em Santa Vitória, no interior de Minas Gerais, suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 10 anos e usar um falso campeonato de cartas de Pokémon para atrair outras vítimas em Garopaba, no Sul de Santa Catarina. O investigado, que já possui histórico de crimes sexuais contra menores de idade, estava foragido após ter a prisão preventiva decretada pela Justiça catarinense.

LEIA MAIS: Defesa afirma que suspeita de matar os filhos em Arapongas sofria de depressão e estava sem remédios

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As investigações tiveram início após a denúncia de que o suspeito abusou da menina durante uma aula particular de reforço escolar, no dia 8 de outubro. De acordo com o delegado William Testonio Batista, responsável pelo inquérito, o homem atuava como monitor de forma autônoma, sem qualquer vínculo com instituições de ensino, e se aproveitava da confiança das famílias para cometer os abusos. "Ele estava hospedado num hostel aqui da cidade de Garopaba e alugou uma sala comercial embaixo deste mesmo hostel. Ele fazia as aulas nesta sala comercial, aqui no Centro", detalhou a autoridade policial.

No decorrer das diligências, a Polícia Civil descobriu a estratégia do suspeito para ampliar o número de vítimas. Ele passou a organizar e divulgar um torneio de Pokémon, oferecendo-se para ensinar as regras do jogo a crianças e adolescentes no mesmo ambiente onde morava e trabalhava. Além disso, o investigado tentou conseguir emprego em uma loja de brinquedos da cidade utilizando um nome falso. "A partir do momento em que descobrimos esse fato e o histórico do investigado, identificamos a intenção de aliciar crianças e adolescentes por meio do jogo de Pokémon", afirmou o delegado Batista.

Com os indícios levantados e a manifestação favorável do Ministério Público, a Vara Regional de Garantias de Tubarão autorizou a prisão preventiva. Contudo, ao tentarem cumprir o mandado em Garopaba, os agentes constataram a fuga do falso professor. A captura só foi possível após a Delegacia local pedir apoio à Diretoria de Investigação Criminal (DEIC), que rastreou o paradeiro do investigado até uma pousada na cidade mineira. A prisão foi efetuada em uma ação conjunta com as polícias Civil e Militar de Minas Gerais. O inquérito policial segue em andamento em Santa Catarina e tem um prazo de dez dias para a conclusão das diligências.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
abuso de menores crimes contra crianças crimes sexuais justiça brasileira segurança infantil
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV