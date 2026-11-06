Falso professor é preso suspeito de abusar de aluna e usar torneio de Pokémon para atrair vítimas em SC

Um homem que se passava por professor foi preso nesta quinta-feira (5) em Santa Vitória, no interior de Minas Gerais, suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 10 anos e usar um falso campeonato de cartas de Pokémon para atrair outras vítimas em Garopaba, no Sul de Santa Catarina. O investigado, que já possui histórico de crimes sexuais contra menores de idade, estava foragido após ter a prisão preventiva decretada pela Justiça catarinense.

LEIA MAIS: Defesa afirma que suspeita de matar os filhos em Arapongas sofria de depressão e estava sem remédios

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As investigações tiveram início após a denúncia de que o suspeito abusou da menina durante uma aula particular de reforço escolar, no dia 8 de outubro. De acordo com o delegado William Testonio Batista, responsável pelo inquérito, o homem atuava como monitor de forma autônoma, sem qualquer vínculo com instituições de ensino, e se aproveitava da confiança das famílias para cometer os abusos. "Ele estava hospedado num hostel aqui da cidade de Garopaba e alugou uma sala comercial embaixo deste mesmo hostel. Ele fazia as aulas nesta sala comercial, aqui no Centro", detalhou a autoridade policial.

No decorrer das diligências, a Polícia Civil descobriu a estratégia do suspeito para ampliar o número de vítimas. Ele passou a organizar e divulgar um torneio de Pokémon, oferecendo-se para ensinar as regras do jogo a crianças e adolescentes no mesmo ambiente onde morava e trabalhava. Além disso, o investigado tentou conseguir emprego em uma loja de brinquedos da cidade utilizando um nome falso. "A partir do momento em que descobrimos esse fato e o histórico do investigado, identificamos a intenção de aliciar crianças e adolescentes por meio do jogo de Pokémon", afirmou o delegado Batista.

Com os indícios levantados e a manifestação favorável do Ministério Público, a Vara Regional de Garantias de Tubarão autorizou a prisão preventiva. Contudo, ao tentarem cumprir o mandado em Garopaba, os agentes constataram a fuga do falso professor. A captura só foi possível após a Delegacia local pedir apoio à Diretoria de Investigação Criminal (DEIC), que rastreou o paradeiro do investigado até uma pousada na cidade mineira. A prisão foi efetuada em uma ação conjunta com as polícias Civil e Militar de Minas Gerais. O inquérito policial segue em andamento em Santa Catarina e tem um prazo de dez dias para a conclusão das diligências.