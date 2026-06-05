Falso médico é preso após morte de mulher em clínica de aborto clandestina

A Polícia Civil prendeu na manhã desta sexta-feira (05) um homem acusado de realizar abortos ilegais em uma clínica na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro (RJ). Segundo as investigações, ele não possui formação em medicina e é suspeito de atuar em procedimentos que resultaram na morte de uma mulher e em graves lesões em outra paciente.

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Agentes da 14ª Delegacia Policial (Leblon) o localizaram em sua residência, no bairro de Benfica, zona norte da capital.



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As investigações tiveram início após a morte de uma mulher e a internação de outra vítima com complicações decorrentes dos procedimentos realizados pelo suspeito. De acordo com a Polícia Civil, os abortos eram feitos em condições precárias, sem estrutura adequada para emergências. Em um dos casos, o investigado teria utilizado papel toalha durante a intervenção.

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A clínica onde os procedimentos ocorriam era estruturada, mas o homem não tinha habilitação para exercer a medicina. Durante a operação, foram apreendidos medicamentos, materiais cirúrgicos e outros itens. Na casa do suspeito, os policiais também encontraram munições, o que motivou autuação em flagrante por posse ilegal de material bélico.

O material recolhido passará por perícia para auxiliar na identificação de outras possíveis vítimas. José Luiz Gonçalves permanece à disposição da Justiça.