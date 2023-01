Falsa pensionista é presa após dar prejuízo de quase R$ 1 mi ao INSS

Da Redação

A prisão aconteceu na última segunda-feira (16)

A Polícia Federal (PF) prendeu, na última segunda-feira (16), uma mulher que deu um prejuízo de quase R$ 1 milhão ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). De acordo com as informações da corporação, a golpista, que não teve o nome divulgado, se passava por outra beneficiaria e recebia pensão por morte desde 2001. O caso foi registrado no Rio de Janeiro.

As investigações da PF apontam que o benefício foi obtido de forma fraudulenta.

A prisão da mulher aconteceu quando ela estava no interior de uma agência bancário na Penha, Zona Norte do Rio. Os policiais federais da Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários (DELEPREV) encontraram com a investigada um telefone celular, seis cartões magnéticos e papéis em nome de outras três mulheres.

De acordo com os investigadores, a prisão da mulher evitou um prejuízo ainda maior. Segundo a expectativa de vida definida pela Tábua de Mortalidade do IBGE, pela idade da mulher ela iria embolsar mais R$ 879 mil de pensão.



O trabalho da PF contou com o apoio do Núcleo Estadual de Inteligência da Coordenação Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista do Ministério do Trabalho e Previdência, e do setor de Segurança Corporativa do Bradesco.



A falsa pensionista foi levada para a sede da PF, na Zona Portuária, e vai responder por tentativa de estelionato.



