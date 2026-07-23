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Falha no fornecimento de energia interrompe circulação nas linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade

Escrito por Rariane costa (via Agência Estado)
Publicado em 23.07.2026, 07:49:00 Editado em 23.07.2026, 08:00:38
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A circulação dos trens das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade foi interrompida temporariamente na manhã desta quinta-feira, 23, após uma ocorrência afetar o fornecimento de energia entre as estações Brás e Sebastião Gualberto, informou a Trivia Trens.

A falha provocou uma série de transtornos aos passageiros. Nas redes sociais, passageiros relataram dificuldades para embarcar, catracas travadas e plataformas lotadas em diferentes estações. Vídeos publicados por usuários também mostram pessoas caminhando sobre os trilhos durante a interrupção.

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Na região da Estação Brás, a concessionária realizou o desembarque assistido de uma composição. Segundo a empresa, o procedimento foi adotado por questões de segurança e acompanhado por equipes operacionais.

Durante a ocorrência, um foco de incêndio foi registrado em um trem próximo ao pátio de manutenção da concessionária, na região da Estação Bresser-Mooca. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 5h38. Após controlar as chamas, as equipes permaneceram no local realizando o trabalho de rescaldo para evitar novos focos de incêndio.

Para reduzir os impactos da paralisação, a Trivia Trens informou ter solicitado a ativação do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (PAESE). Por volta das 6h30, pontos de ônibus nas regiões atingidas registravam aglomeração de passageiros, com longas filas à espera dos coletivos.

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Os reflexos da paralisação também foram sentidos no trânsito. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a zona leste concentrava 63 quilômetros de lentidão no início da manhã, região diretamente impactada pela interrupção da circulação ferroviária.

Em razão do aumento no fluxo de passageiros, o Metrô informou que reforçou a operação. Desde as 6h, foram abertas as transferências nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera, a Linha 3-Vermelha passou a operar com dois trens extras e foram implantadas manobras operacionais nas estações Tatuapé e Penha para ampliar a oferta de viagens.

A companhia também afirmou que monitora a demanda em tempo real, envia trens vazios para estações com maior lotação e reforçou o número de funcionários nas estações de transferência para orientar os passageiros.

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A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) informou que acompanha, desde o início da manhã a ocorrência que afetou a operação das linhas. Segundo a agência, a atuação inclui a fiscalização das medidas adotadas pela concessionária para restabelecer o serviço e prestar assistência aos passageiros.

A Artesp acrescentou que mantém monitoramento permanente da concessão e avaliará a adoção das medidas administrativas e contratuais cabíveis.

Segundo a Trivia Trens, equipes técnicas seguem trabalhando para identificar a causa da interrupção no fornecimento de energia e realizar os reparos necessários para restabelecer a circulação dos trens no menor tempo possível.

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A empresa assumiu a operação das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade na última terça-feira, 21. Até então, os ramais eram administrados pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Desde o início da concessão, a nova operação já registrou falhas que afetaram a circulação dos trens.

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CPTM/TRIVIA/FALHA/TRENS/11-CORAL/12-SAFIRA/12-JADE
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