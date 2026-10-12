Falha em pantógrafo de trem afeta Linha 12-Safira da CPTM

Uma falha em uma composição da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) causou alterações na circulação da Linha 12-Safira, na manhã desta segunda-feira, 12, feriado de Nossa Senhora Aparecida.

Os trens passaram a circular em via única entre as estações Engenheiro Manoel Feio e Calmon Viana, com intervalos maiores entre as composições. A circulação ficou alterada entre às 4h da madrugada e 6h38. A empresa informou em seu site, às 8h12, que a circulação dos trens estava normal.

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Segundo a CPTM, o problema ocorreu quando o pantógrafo - mecanismo articulado que conecta o trem à rede elétrica - enroscou na rede aérea de energia, responsável pela alimentação da composição.

Equipes de manutenção foram acionadas para reparar o sistema de energia e restabelecer a circulação dos trens. A companhia pediu desculpas aos passageiros pelos transtornos causados.

Trivia Trens reassume de forma gradual

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A operação da Linha 12-Safira voltará a ser feita pela concessionária Trivia Trens, juntamente com as linhas 11-Coral e 13-Jade. A concessionária havia sido afastada da operação pela Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) em 24 de julho, em decorrência de falhas na operação que resultaram em um incêndio em um trem que circulava com passageiros. Os usuários precisaram caminhar pelos trilhos.

A Trivia ficou afastada por um período de 90 dias e agora retoma a operação das linhas de forma gradual. Na primeira etapa da retomada, a concessionária já voltou a atuar na Linha 13-Jade e no Expresso Aeroporto sob supervisão controlada da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A retomada total, sem participação da CPTM, está prevista para o dia 26 de outubro.

Já as linhas 11-Coral e 12-Safira passam a ser operadas pela Trivia Trens, com supervisão da CPTM, no mesmo dia 26. Um mês depois, a concessionária reassume definitivamente.

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Manutenção altera linhas

Além da ocorrência na Linha 12-Safira, os passageiros das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda também devem ser afetados por alterações na circulação durante o feriado desta segunda-feira, 12 e ao longo da semana.

A ViaMobilidade, concessionária responsável pelas duas linhas, realiza manutenções programadas entre os dias 12 e 18 de outubro. Os trabalhos incluem intervenções na via permanente, na rede aérea e poda de árvores próxima à infraestrutura elétrica.

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Na Linha 8-Diamante, das 7h às 17h desta segunda-feira, haverá manutenção na via permanente entre as estações Ambuitá e Santa Rita. Os trens circularão em via única entre Amador Bueno e Itapevi, com intervalos regulares e programação semelhante à de domingo.

Das 9h30 às 18h, também haverá poda de árvores próxima à rede aérea entre as estações Júlio Prestes e Palmeiras-Barra Funda. Nesse período, a circulação será em via única, com operação dividida em dois trechos: entre Júlio Prestes e Palmeiras-Barra Funda, com intervalos de 20 minutos, e entre Palmeiras-Barra Funda e Itapevi, com intervalos de 10 minutos.

Na Linha 9-Esmeralda, uma manutenção na rede aérea entre as estações Berrini-Casas Bahia e Vila Olímpia começou às 5h desta segunda-feira e seguirá até as 3h30 do dia 13. Durante a intervenção, os trens circularão em via única entre as duas estações. Até às 5h, o intervalo será de 10 minutos, depois será de 15 minutos até o fim da operação comercial.

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Nos demais trechos e horários desta segunda-feira, as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda terão programação semelhante à de domingo.