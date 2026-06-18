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Falha em equipamento causa transtornos na Linha 4-Amarela do Metrô de SP

Escrito por Rariane costa (via Agência Estado)
Publicado em 18.06.2026, 07:15:00 Editado em 18.06.2026, 07:25:23
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Uma falha em um equipamento de via nas proximidades da estação Luz afetou a operação da Linha 4-Amarela do Metrô na manhã desta quinta-feira, 18. De acordo com a concessionária Motiva, responsável pela linha, os trens passaram a circular com velocidade reduzida e intervalos maiores entre as estações República e Luz.

Em comunicado, a empresa classificou a ocorrência como um "impacto pontual" na operação e informou que equipes de manutenção foram mobilizadas para atuar no local. Segundo a concessionária, os trabalhos têm como objetivo restabelecer a circulação regular dos trens "no menor tempo possível".

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O incidente ocorre dois dias após outra falha que provocou transtornos no sistema metroviário da capital paulista. Na terça-feira, 16, as linhas 1-Azul, 2-Verde e 15-Prata operaram com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações, afetando o deslocamento de passageiros durante o horário de pico da manhã.

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