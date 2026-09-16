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Falha de energia na Linha 4-Amarela lota estações e gera caos no Metrô de SP

Escrito por Geovanna Hora (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Linha 4-Amarela, operada pela ViaQuatro, registrou uma falha no sistema elétrico na manhã desta quarta-feira, 16, que desenergizou o trecho entre as estações Paulista e República, na região central de São Paulo, e deixou estações lotadas.

Segundo a ViaQuatro, a falha provocou maiores intervalos entre os trens. Passageiros acionaram o botão de emergência de uma composição e desembarcaram na via, utilizando a passarela de emergência.

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A empresa afirmou que, por segurança, a circulação precisou ser interrompida até a retirada total das pessoas do trecho entre as estações Higienópolis-Mackenzie e Paulista.

As equipes de manutenção restabeleceram o fornecimento de energia, permitindo a normalização da circulação dos trens. Por volta das 8h10, o serviço já havia sido retomado.

O paralisação provocou caos em diversas estações, como a Luz, que tem conexão com linhas operadas pelo Metrô e pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

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Nas redes sociais, vídeos e fotos mostravam aglomeração de passageiros nas plataformas e longas filas na estação Luz. Usuários também reclamavam da falta de informações.

A ViaQuatro informou que chegou a acionar o Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência (Paese), mas que o serviço foi cancelado porque a empresa conseguiu atender à demanda.

Procurado, o Metrô afirmou que as linhas operadas pela companhia circulavam normalmente na manhã desta quarta-feira e não foram impactadas pelo problema.

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