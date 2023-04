Fake news falam em ataque a escolas no dia 20 de abril; entenda a data

Da Redação

Primeiro massacre em escola aconteceu em 20 de abril de 1999

Depois do ataque em uma creche particular de Blumenau-SC, onde morreram quatro crianças e outras ficaram feridas por um homem que invadiu a instituição com uma machadinha, diversas ameaças a escolas começaram a movimentar as redes sociais, a maioria marcando o ato criminoso para o dia 20 de abril.

No Instagram, por exemplo, vários perfis foram criados mencionando a data, que é conhecida por ser o primeiro massacre em escola a chocar o mundo, fato que ocorreu há 24 anos, em 1999, na cidade de Littleton, no estado de Colorado, nos Estados Unidos.

O caso aconteceu em uma escola chamada "Columbine High School". Dois alunos do 3º ano do ensino médio, Eric Harris, de 18 anos, e Dylan Klebold, de 17, foram os autores do massacre, um dos primeiros e mais sangrentos tiroteios em massa da história.

No dia 20 de abril, os dois estudantes entraram na escola com bombas caseiras e armas de fogo. A ideia inicial dos criminosos era explodir bombas na cafeteria e alvejar alunos e funcionários que saíssem correndo, no entanto, os dispositivos falharam. Então, eles voltaram à cafeteria e, no caminho até o local, começaram a atirar em todos que viam pelo caminho.

Ao todo, 13 pessoas morreram, incluindo alunos, um professor e os autores do massacre, que se suicidaram com um tiro na boca. O crime fez com que os assassinos tenham até os dias de hoje fãs pelo mundo.

