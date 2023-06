Fachin nega recurso do Rio e reafirma ordem para que policiais de elite usem câmeras corporais

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Pepita Ortega (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, confirmou a ordem para que o governo do Rio de Janeiro estabeleça imediatamente um cronograma para que todas as unidades policiais do Estado adotem câmeras corporais imediatamente. Segundo o ministro, a prioridade da instalação dos dispositivos deve se dar para agentes que realizem operações em favelas.

continua após publicidade

O despacho foi assinado nesta segunda-feira, 5, no bojo da ação em que o Supremo ordenou medidas para reduzir o número de mortes por intervenção policial no Rio. Fachin negou recurso do governo fluminense contra decisão assinada por ele em dezembro, determinando a implantação das câmeras corporais.

O Executivo estadual sustentou que, nos batalhões convencionais do Estado, o processo de implantação já teria sido feito, e que o sistema de gravação está em fase de licitação. No entanto, quanto aos batalhões especiais da polícia não havia previsão de instalação do dispositivo em razão de "fundamentos técnicos".

continua após publicidade

Ao avaliar o caso, Fachin entendeu que mesmo os policiais que integram as unidades do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil devem utilizar as câmeras corporais.

Segundo o relator, atividades de inteligência - incluindo a coleta de informações com testemunhas que podem ter a vida ameaçada - podem dispensar o uso das câmeras, mas "não coincidem necessariamente com todas as operações realizadas por batalhões ou unidades especiais ou mesmo por todos os agentes que integram essas unidades".

"Sempre que houver emprego de força não relacionado às atividades de inteligência devem os agentes do Estado portar as câmeras corporais", decidiu.