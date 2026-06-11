Fábio Giga se pronuncia após acidente com Porsche que feriu duas pessoas em SP

O influenciador Fábio Giga, que bateu seu Porsche 911 em São Paulo no último sábado, 6, contra duas motos, ferindo dois homens, de 51 e 43 anos, se manifestou pela primeira vez após o acidente. Em uma publicação nas redes sociais, Giga diz que presta assistência às vítimas e pede desculpas pela ocorrência.

"Minha prioridade, desde o primeiro momento, foi acompanhar a situação das pessoas envolvidas e garantir toda a assistência necessária. Por respeito aos envolvidos e aos seus familiares, entendi que o mais importante era prestar apoio e assistência antes de qualquer manifestação pública", escreveu.

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Segundo o boletim de ocorrência, o motorista teria perdido o controle da direção após passar por uma "irregularidade" na pista. O Porsche do fisiculturista, que custa cerca de R$ 1 milhão, derrapou, colidiu com duas motos - arremessando os motoristas na via -, bateu em dois automóveis e depois em uma mureta. O acidente foi registrado por câmeras de segurança.

Essa é a primeira vez que o influenciador se pronuncia por meio de nota. De acordo com Giga, apesar dos danos materiais, a principal preocupação sempre foi com a integridade física das vítimas.

"Reforço que os envolvidos e seus familiares continuarão recebendo todo o apoio e assistência necessários. Meu compromisso é que ninguém fique desamparado em nenhum momento", afirmou.

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Em nota no Instagram na noite do sábado, a defesa dele disse que o influenciador fez o teste do bafômetro, e o resultado foi negativo para álcool.

A nota, assinada por sua advogada, Jaqueline Almeida de Jesus, também ressalta que as informações até o momento da postagem eram de que as vítimas estavam conscientes, estáveis e sem risco de morte.

Quem é Fábio Giga?

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Giga ganhou notoriedade quando conheceu, em 2013, nomes importantes do fisiculturismo brasileiro, como Léo Stronda e Felipe Franco. Em 2014, foi campeão paulista na categoria superpesado. Passou a ser conhecido inicialmente no meio da musculação e, posteriormente, transformou sua audiência em um negócio de mídia, consultorias e academias.

Nascido em Santo André, na região metropolitana de São Paulo, o atleta criou uma marca digital influente e lucrativa. A história pessoal de Giga traz elementos clássicos de superação que costumam fazer sucesso na internet.

Caçula de uma família humilde e numerosa, ele iniciou sua vida profissional ainda na adolescência e durante 15 anos trabalhou como metalúrgico e torneiro mecânico. A musculação entrou na sua rotina aos 18 anos. Anos mais tarde, após ser demitido da fábrica onde trabalhava, decidiu cursar nutrição, transformando o que até então era um hobby em uma carreira.

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O ápice competitivo internacional veio em 2020, quando conquistou as categorias Super Heavyweight e Overall no concurso Arnold Classic Ohio Amateur, nos EUA, o que lhe garantiu o cobiçado "pro card" da Federação Internacional de Fisiculturismo e Fitness um documento que garante acesso à elite mundial do fisiculturismo.