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FAB diz ter realizado primeira missão de combate aos incêndios florestais no Amazonas

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que realizou nesta segunda-feira, 12, pela manhã, a primeira missão de combate aos incêndios florestais no Amazonas. De acordo com a FAB, houve a utilização de uma aeronave KC-390 Millennium. Além disso, outras duas decolagens estão previstas para a mesma data.

Segundo o informe, a FAB prevê três missões diárias, em média. No comando do Esquadrão Zeus, está o tenente-coronel aviador Daniel Souza. "O maior desafio de se combater incêndios é que o incêndio se movimenta de acordo com o tempo. Só que a aeronave KC-390 tem tecnologias tão avançadas que a gente consegue inserir no nosso sistema, do avião, verificar e fazer lançamentos precisos nos focos de incêndio", disse.

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