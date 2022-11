Fã junta cerca de R$ 4 mil para fazer tatuagem de Neymar no braço

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

"Talismã para a estreia do Brasil", é assim que Jansen França, de 35 anos, define o atacante da Seleção Brasileira Neymar. A fé depositada pelo rapaz no jogador é tão grande que, durante onze meses, ele poupou dinheiro para fazer uma tatuagem em homenagem ao atleta.

continua após publicidade .

O arte, que custou cerca de R$ 4 mil, foi feita no antebraço direito, ou seja, um local bem visível.

Leia mais: Torcedores movimentam bares de Apucarana para ver estreia do Brasil

continua após publicidade .

O morador de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, acredita que Neymar é uma peça importante para a conquista do hexacampeonato. "Sou muito fã do Neymar. Sou fã há bastante tempo e estou aproveitando o momento da Copa do Mundo pra realizar esse sonho", conta.

Ainda segundo o fã, mesmo que o Brasil não conquiste o hexa, pelo menos terá uma tatuagem do Neymar.

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News