Fã de serial killers é presa por matar namorado com mais de 20 facadas

Shaye Groves, de 27 anos

Uma mulher, de 27 anos de idade, foi presa suspeita de matar o namorado com mais de 20 facadas. Identificada como Shaye Groves, a mulher é fã de serial killers e tinha fotos de diversos assassinos em porta-retratos na parede do quarto.

De acordo com o relato de uma testemunha, a jovem havia falado para o namorado, alguns dias antes, que ele se tornaria um novo quadro na parede do quarto dela. Frankie Fitzgerald foi morto com 22 facadas.

O caso aconteceu na Inglaterra, em 17 de junho de 2022, e chocou todo o país. A suspeita esfaqueou o companheiro com uma adaga celta, que mantinha debaixo do travesseiro. Conforme a promotoria local, Shaye ligou para uma amiga rindo após ter cometido o crime.

A mulher negou todas as acusações e, durante o depoimento, afirmou que comprou a arma do crime apenas para realizar seus rituais. De acordo com a jovem a adaga celta reforça suas conexões espirituais.





