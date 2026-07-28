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Expo+Indústria 2026 mira na produtividade para crescimento do setor

Evento que acontece em agosto em Curitiba vai conectar empresários a tecnologias para eficiência, automação e melhoria de processos industriais

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.07.2026, 10:25:40 Editado em 28.07.2026, 10:25:31
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Expo+Indústria 2026 mira na produtividade para crescimento do setor
Autor Com eixo focado em Produtividade, Expo+Indústria 2026 terá ainda pilares de competitividade, inovação e sustentabilidade - Foto: Gelson Bampi

O crescimento de apenas 0,3% da produção industrial do Paraná em 2025 — abaixo da média nacional de 0,6%, segundo o IBGE — reforçou um alerta no setor produtivo: aumentar a produtividade será essencial para manter a competitividade da indústria nos próximos anos. Nesse cenário, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) aposta na Expo+Indústria 2026 como um espaço estratégico para apresentar soluções voltadas à eficiência operacional, modernização fabril e transformação digital.

A feira será realizada em agosto, no Expotrade Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, reunindo empresários, fornecedores de tecnologia, startups, pesquisadores e profissionais da indústria. O objetivo é conectar empresas a soluções para desafios como escassez de mão de obra, altos custos de produção e necessidade de ampliar a eficiência.

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Expo+Indústria 2026 mira na produtividade para crescimento do setor
AutorCom eixo focado em Produtividade, Expo+Indústria 2026 terá ainda pilares de competitividade, inovação e sustentabilidade - Foto: Gelson Bampi

Potencial industrial e desafios

O Paraná é a terceira maior indústria de transformação do Brasil, responsável por 8,8% do Valor Bruto da Produção nacional e por 73% das exportações do estado. Apesar da relevância, o setor enfrenta dificuldades para ampliar a produção, principalmente pela falta de profissionais qualificados e pela necessidade de acelerar a adoção de novas tecnologias.

Nesse contexto, automação, digitalização, inteligência artificial, robótica, manufatura avançada e análise de dados ganham protagonismo como ferramentas para reduzir desperdícios, otimizar processos e aumentar a produtividade. A Expo+Indústria pretende aproximar empresas dessas tecnologias e demonstrar como a inovação pode gerar resultados concretos no ambiente industrial.

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Estrutura da feira

A produtividade será o eixo central do evento, estruturado sobre quatro pilares: produtividade, competitividade, inovação e sustentabilidade. A proposta é apresentar soluções capazes de transformar processos produtivos, reduzir custos e ampliar a capacidade de entrega das empresas.

Além da exposição de equipamentos e tecnologias de automação, a programação incluirá debates sobre transformação digital, modernização industrial e qualificação profissional. A expectativa é fortalecer a integração entre indústrias, startups, universidades e instituições de ensino, estimulando um ecossistema de inovação aplicada.

Outro foco será ampliar o acesso de pequenas e médias indústrias às novas tecnologias, acelerando a modernização do setor. Para a Fiep, investir em produtividade é fundamental para fortalecer a economia paranaense, já que a indústria responde por 28,4% do Valor Adicionado Bruto (VAB) do estado.

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Serviço:

A Expo+Indústria 2026 acontece em agosto, em Curitiba, com entrada gratuita. O evento é voltado a empresários, profissionais da indústria, pesquisadores e interessados em inovação industrial.

Empresas interessadas em expor podem entrar em contato pelo WhatsApp oficial: (41) 97400-2033.

Mais informações e credenciamento: expomaisindustria.com.br

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COMERCIAL Curitiba Expo+Indústria indústria inovação Produtividade Tecnologia
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