Explosão no Jaguaré: famílias escolherão por reconstrução de casas ou novos endereços

As famílias afetadas pela explosão ocorrida no Jaguaré, zona oeste de São Paulo, poderão escolher entre diferentes alternativas de moradia após o acidente que levou à interdição de imóveis na região. As medidas foram anunciadas pelo governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), durante visita ao local na quarta-feira, 14.

Entre as opções apresentadas pelo governo estadual estão a transferência para unidades habitacionais da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), a concessão de cartas de crédito para aquisição de imóveis e, em casos específicos, o apoio financeiro para reconstrução das casas danificadas, permitindo que as famílias permaneçam na própria região.

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De acordo com a gestão estadual, os moradores poderão visitar previamente os imóveis disponíveis antes de definir a alternativa desejada. Para quem optar por uma unidade da CDHU, a mudança poderá ocorrer de forma imediata.

Já as famílias que não escolherem os apartamentos oferecidos terão a possibilidade de aderir ao modelo de carta de crédito, destinado para a compra de imóveis em outras localidades enquanto a reconstrução de algumas residências atingidas poderá ser viabilizada por meio da modalidade de crédito habitacional.

Nesta quinta-feira, 14, o governo publicou no Diário Oficial a criação de uma estrutura de coordenação responsável pelo atendimento às vítimas e pela condução das ações de recuperação no bairro. O grupo terá a função de articular medidas entre órgãos estaduais, acompanhar a assistência às famílias e supervisionar as etapas de reconstrução.

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A explosão deixou uma pessoa morta e outras três feridas. Inicialmente, dez imóveis foram interditados pelas autoridades, enquanto outras 36 residências sofreram danos indiretos em razão do impacto.

O acidente aconteceu em uma comunidade localizada em uma área próxima à Rua Dr. Benedito de Moraes Leme e à Rua Piraúba, atrás do Condomínio Morada do Parque.

Em nota conjunta, Sabesp e Comgás, que atuavam no local, informaram que o acidente ocorreu durante um serviço de remanejamento de tubulação de água, quando uma rede de gás teria sido atingida. As circunstâncias do caso seguem sob investigação da perícia técnica.

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Como medida emergencial, as empresas anunciaram o pagamento de auxílio de R$ 5 mil às famílias afetadas.