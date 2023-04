Explosão mata 18 mil vacas leiteiras e motivo pode te surpreender

Da Redação

Uma mulher ficou gravemente ferida no acidente

Um incêndio de grandes proporções foi registrado na última segunda-feira (10), em uma fazenda localizada no estado do Texas, nos Estados Unidos. A explosão deixou uma mulher gravemente ferida e 18 mil vacas leiteiras mortas.

De acordo com a polícia local, o incêndio pode ter sido causado pelos próprios animais. Isso porque a suspeita é que a explosão tenha sido desencadeada por um superaquecimento de máquinas, causando assim a ignição do metano — substância presente em puns e arrotos de vacas.

"Acredita-se que uma máquina, que suga o estrume e a água, superaqueceu e o metano inflamou e espalhou com uma explosão", disse o xerife Sal Rivera ao jornal local KCBD. Estima-se que a fazenda teve um prejuízo de ao menos US$ 36 milhões, cerca de R$ 193,7 milhões na cotação atual. Os animais valiam em torno de US$ 2 mil cada.

Segundo os bombeiros, a mulher que estava no local no momento do incêndio foi resgatada e encaminhada a um hospital da região. Veja vídeos que circulam nas redes sociais:

🟠EXPLOSÃO MATA MILHARES DE VACAS LEITEIRAS EM FAZENDA NOS EUA | 1/3 | Uma enorme #explosao na última segunda-feira (10) na Southfork Dairy Farm, localizada em #Dimmitt, #Texas, #EUA, matou 18 mil vacas leiteiras e deixou uma pessoa ferida.





TEXAS :: Autoridades confirmam que mais de 18.000 vacas leiteiras foram mortas na explosão da fazenda South Fork Dairy, na segunda-feira.



pic.twitter.com/BWFQyUfvpA — Direto da América (@DiretoDaAmerica) April 12, 2023





Metano é liberado por vacas

O metano é produzido naturalmente em fazendas leiteiras. Segundo o Animal Welfare Institute, uma organização americana pelos direitos dos animais, mais de meio milhão de bichos morreram em incêndios em celeiros no ano passado.

Desde 2013, o início do levantamento, a organização registrou a morte de 6,5 milhões de vacas pelo fogo.

Na agropecuária, a digestão de bovinos é a principal fonte de emissão de gás CH4, o metano. Isso ocorre como resultado de um processo natural da digestão desses animais, chamado de fermentação entérica, que também ocorre, por exemplo, em caprinos e búfalos.

O metano é liberado tanto por arroto dos ruminantes, cerca de 87% das emissões, e em pum, correspondendo a apenas 13% do total liberado.

Ele é o segundo principal gás de efeito estufa, devido principalmente ao seu potencial de aquecimento global, que é em torno de 28 vezes maior do que o do CO2, dióxido de carbono. No entanto, o CO2 é o principal gás do efeito estufa, pois ele perdura na atmosfera por um período de até mil anos, enquanto o metano tem uma vida útil de uma década.

Fonte: UOL.

