Explosão em São Paulo deixa um morto e três feridos

A Sabesp informou nesta segunda-feira, 11, que a forte explosão em uma área residencial na região do Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, que matou uma pessoa, deixou ao menos outras três feridas e destruiu 35 casas, ocorreu após uma obra de remanejamento de tubulação de água.

"Durante a execução dos trabalhos, uma tubulação de gás foi atingida, momento em que a atividade foi imediatamente paralisada", disse a empresa, em nota.

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Ainda segundo a Sabesp, a obra tinha sido "previamente alinhada e acompanhada pela concessionária responsável pela rede de gás".

Também em nota, a Comgás (Companhia de Gás de São Paulo) informou que recebeu um chamado às 15h15 sobre um vazamento de gás. "A equipe chegou ao local às 15h37 e eliminou o vazamento. A concessionária esclarece que não realizava manutenção no local", disse.

A explosão aconteceu em uma comunidade localizada em uma área próxima à Rua Dr. Benedito de Moraes Leme e à Rua Piraúba, atrás do Condomínio Morada do Parque. O impacto da explosão arremessou pessoas, provocou a quebra de vidros de prédios ao redor e o colapso de estruturas de residências.

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Ao menos 35 imóveis foram atingidos, informou a Defesa Civil do Estado. A explosão provocou pilhas de destroços e deixou moradores da região em pânico, desesperados pela perda dos imóveis e pela possibilidade de ter parentes e animais de estimação entre as vítimas.

O acidente mobilizou 15 viaturas com equipes do Corpo de Bombeiros, seis da Defesa Civil e diversas equipes da Polícia Militar.

"Foram três vítimas socorridas, três homens, uma por meios próprios, (que é) um funcionário da Sabesp, uma pelo Samu e um terceiro pelo resgate do Corpo de Bombeiros", disse a porta-voz dos Bombeiros, Karol Burunsizian.

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O homem que veio a óbito estava sob os escombros, e não teve a identidade informada. Mais cedo, os bombeiros informaram que buscavam por uma pessoa desaparecida que estava sob a pilha de destroços.

O aumento do número de vítimas não está descartado. "O Corpo de Bombeiros segue procurando outras possíveis vítimas. Trabalhos seguirão até o encontro ou a confirmação do paradeiro de todos os moradores das casas atingidas", disse a PM.

A explosão também gerou um incêndio que atingiu outras casas nas proximidades. As chamas foram controladas pelos Bombeiros.

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Conforme moradores, havia forte cheiro de gás na região antes da explosão. "Ficou cinco horas vazando (gás). Começou às 13h e depois explodiu às 17h", relatou Ednaldo dos Santos Vieira Filho, que teve a casa atingida.

Segundo os Bombeiros, a Comgás interrompeu a distribuição do gás para a região e não há risco de novas explosões. Por conta da possibilidade de outros desabamentos e colapso de estruturas, a área foi interditada.

Os moradores estão impossibilitados de voltar às suas residências. A energia na área foi desligada como procedimento de segurança.