Explosão em bueiro deixa 3 feridos na Avenida Paulista

Uma explosão de um bueiro em uma galeria subterrânea deixou três pessoas feridas na Avenida Paulista, na região central de São Paulo, na manhã deste sábado, 3.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a explosão ocorreu na altura do número 52. Duas mulheres e um homem sofreram queimaduras de primeiro e segundo grau e foram encaminhados para o hospital Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.

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A Polícia Militar de São Paulo trabalha com a hipótese de que a explosão foi causada por algum tipo de vazamento, mas as causas ainda estão sendo investigadas. O caso está registrado no 78º DP, no Jardins.

Ainda segundo a PM, a ocorrência não tem relação com o ato político do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do candidato ao governo de SP Fernando Haddad (PT) que ocorre neste sábado na região. O local da explosão é distante da manifestação.

Nota da Polícia Militar

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"A Polícia Militar informa que foi acionada, na manhã deste sábado (3), para uma explosão em uma galeria subterrânea na altura do nº 52 da Avenida Paulista, em São Paulo. Duas mulheres e um homem sofreram queimaduras e foram socorridos, conscientes, à Santa Casa. A ocorrência, que segue em atendimento, não tem relação com o ato político e foi registrada em ponto distante da concentração de manifestantes."