Explosão em Abu Dhabi assusta comitiva do Palmeiras

Uma explosão, supostamente caudada por um míssil atingiu a cidade de Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, onde o Palmeiras jogou sua primeira partida no Mundial de Clubes nesta terça-feira (8).



A explosão ocorreu a cerca de 20 quilômetros de distância do hotel onde está hospedada a delegação do Palmeiras. As informações foram dadas pela Band News TV.

Há pouco menos de um mês, no dia 17 de janeiro, três caminhões de combustível explodiram, matando três pessoas no aeroporto de Abu Dhabi. Ainda não existem informações claras sobre a ligação entre os eventos.

Um amigo está em um hotel bem ao lado de onde teve a explosão em Abu Dhabi.

Me mandou esse vídeo da janela do hotel agora mesmo. #AbuDhabi pic.twitter.com/jXxnpQU5Ib — Leonardo Zaniboni (@leozaniboni) February 8, 2022

Com informações do Correio Braziliense.