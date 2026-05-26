Explosão e incêndio em fábrica no interior de SP deixam um morto e doze feridos

Uma fábrica de processamento de cereais na cidade de Pompeia, no interior de São Paulo, foi atingida por uma explosão e um incêndio que deixaram um morto e doze feridos na manhã desta terça-feira, 26. A empresa Tavejho, dona da fábrica, foi procurada pelo Estadão, mas não respondeu até a publicação desta reportagem.

A vítima fatal é um homem de 53 anos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a explosão teria ocorrido em um barracão onde o homem estava. Além dele, doze pessoas se feriram tentando socorrê-lo, sendo que cinco precisaram de atendimento na Santa Casa de Misericórdia da cidade por inalação de fumaça e as outras por queimaduras, segundo informações da SSP-SP e do Corpo de Bombeiros.

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Os sobreviventes com casos mais graves foram transferidos para hospitais da cidade de Marília, entre eles o Hospital das Clínicas, a Santa Casa e o Hospital da Universidade de Marília. Duas pessoas chegaram a ir para a Unidade de Terapia Intensiva, mas não há mais detalhes sobre o estado de saúde delas.

O fogo foi controlado pelos bombeiros e pela Defesa Civil de Pompeia durante a tarde. A ocorrência ainda estava em andamento segundo as últimas informações repassadas pela corporação, já que as equipes no local aguardavam a chegada de uma máquina para remoção dos destroços de um silo atingido pelo fogo e da carga de palha de amendoim ainda em brasa no interior da construção.

O caso foi registrado na Delegacia de Pompéia. Exames foram requisitados ao IML e a perícia foi acionada. A prefeitura de Pompeia não respondeu ao contato da reportagem do Estadão.