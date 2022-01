Explosão deixa moradores da Região Metropolitana do Rio sem luz

Da Redação

Moradores de Niterói, Duque de Caxias, São Gonçalo e Maricá, na Região Metropolitana do Rio, ficaram sem eletricidade em suas casas após uma explosão seguida de incêndio numa subestação de energia da Enel (empresa que fornece eletricidade para municípios da Região Metropolitana do Rio) em São Gonçalo, na madrugada deste sábado, 29.

A explosão ocorreu por volta das 2h, na subestação instalada no bairro de Alcântara. Segundo a Enel, em 65% dos imóveis afetados o fornecimento de energia foi restabelecido 25 minutos após o incidente. Ainda conforme a empresa, todos os clientes afetados tiveram a eletricidade restabelecida durante a madrugada.

Por causa da falta de eletricidade, a estação de tratamento de água Laranjal, da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), deixou de funcionar temporariamente, fazendo com que moradores da Ilha de Paquetá (zona norte do Rio) e dos municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá ficassem sem água por algum tempo. O serviço começou a ser restabelecido às 4h, mas algumas regiões podem ficar sem água por até 24 horas.