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Explosão de usina no interior de SP mata 2 e fere 3

Escrito por Leonardo Siqueira (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Duas pessoas morreram e três ficaram feridas, uma delas em estado grave, após uma explosão na Usina Itaiquara, em Tapiratiba, no interior de São Paulo, por volta das 7h30 desta sexta-feira, 9. Uma das vítimas morreu no local, e a outra chegou a ser socorrida para o hospital da cidade, mas não resistiu.

O Estadão tentou contato com a Itaiquara Alimentos, empresa responsável pela usina que fabrica fermentos biológicos e químicos, e aguarda retorno.

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Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), dois homens, de 54 e 43 anos, morreram e outros três, dois de 62 anos e um de 43, ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital São Lucas.

Segundo a prefeitura de Tapiratiba, uma turbina teria explodido e peças e destroços atingido os funcionários. A usina está localizada na Fazenda Itaiquara, a cerca de seis minutos da cidade.

O acidente ocorreu enquanto as vítimas faziam a manutenção da máquina. A perícia foi acionada e o caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Tapiratiba, que investiga as causas, informou a pasta.

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A empresa, com mais de 100 anos, é especializada em soluções para panificação e confeitaria, como fermentos biológicos e químicos, farinhas especiais e misturas prontas, de acordo com o site próprio.

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Usina Itaiquara/explosão/Tapiratiba/mortes
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